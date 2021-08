Le tableau des médailles des JO de Tokyo : la France coince en bas du Top 10

Objectif 42 médailles. Cinq ans après la récolte record de Rio (10 en or, 18 en argent, 14 en bronze), une de plus qu'à Pékin, la délégation française a pour ambition de faire aussi bien, voire mieux, aux Jeux olympiques de Tokyo. Mercredi 4 août, le contingent tricolore a empoché du bronze avec les voileuses Camille Lecointre et Aloïse Retornaz, portant le total à 25 breloques, dont 6 en or. Depuis le début des JO, la Chine (32 or, 21 argent, 16 bronze), les États-Unis (25 or, 29 argent, 22 bronze) et le Japon (20 or, 7 argent, 12 bronze) font la course en tête.