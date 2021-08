"On est pas loin, p*** !" : après leur courte défaite, les basketteurs français prennent rendez-vous pour Paris 2024

Frustration et regrets. Battue par un Kevin Durant des grands jours (29 points), l'équipe de France de Basket a échoué d'une courte tête face aux États-Unis en finale des Jeux Olympiques (82-87). Énormes de courage et d'abnégation, les Bleus n'ont finalement pas réussi à aller au bout de leur rêve doré. Les larmes d'un Rudy Gobert, énorme (16 points, 8 rebonds) mais inconsolable au coup de sifflet final, suffisent à comprendre l'ampleur de la déception tricolore. "Ce sont des petits détails, il y a des moments où on a perdu notre concentration, on leur a donné trop de choses faciles. C'est ce qui nous coûte le match", a déploré le pivot au micro de France Télévision qui regrette notamment sa maladresse sur aux lancers francs (6/13). "Si j'en mets cinq de plus ça change le cours du match", admet-il.

Même son de cloche du côté d'un Evan Fournier bien contenu ce samedi (16 points, 5/15 aux tirs). "On est pas loin, putain", se désole le nouvel arrière des New York Knicks. "On manque encore de lucidité sur certaines situations, il y a Kevin Durant qui est exceptionnel mais on est un joli groupe, qui n'a pas encore beaucoup d'expérience ensemble", renchérit-il. "Ça se joue à des détails", confirme l'ancien joueur des San Antonio Spurs Nando De Colo. "Par moments on les a peut-être laissés un peu trop jouer. Je pense qu'il y a eu des bons moments, qu'on a contrôlé le match plutôt bien sur plus de la moitié. Mais dès qu'ils ont eu leurs moments forts, ça nous a fait vraiment très mal", explique l'arrière (12 points, 7 passes décisives, 5 rebonds).

Malgré la déception, les Bleus n'en oublient pas leur tournoi de grande qualité, marqué par une demi-finale d'anthologie contre la Slovénie. "Le fait d'être déçu prouve que le basket français est arrivé à ce stade où on ne se satisfait pas d'une médaille d'argent olympique. Il y a dix, quinze ans, on faisait une cinquième place au Mondial et on était content...", assène le capitaine tricolore Nicolas Batum, frustré d'être passé à un cheveu de l'exploit. "On était venus pour faire quelque chose de grand de spécial, on l'avait annoncé depuis le début, on n'y croyait pas forcément depuis le début mais c'était vraiment notre mentalité. On a fait quelques erreurs, mais on est à ça", a regretté le joueur des Los Angeles Clippers en zone mixte.

"Nous y croirons à chaque fois, même si on n'est pas suivis par les gens à l'extérieur, car on sait qu'on pourra finir sur la plus haute marche olympique un jour", insiste l'ailier.