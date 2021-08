Les Bleus en finale face aux États-Unis, vingt-et-un ans après Sydney : "C'était un autre monde"

C'est une génération complètement différente de celles qu'on avait pu connaitre jusqu'à maintenant. Cette équipe de France est essentiellement composée de joueurs qui évoluent en NBA et ils sont au Japon avec de fortes ambitions. J'espère pour eux qu'ils feront mieux que nous il y a un peu plus de vingt ans.

Lors du premier match du tournoi olympique, les Bleus ont battu les États-Unis (83-76). Une victoire historique qui a donné le ton...

Depuis plus de dix ans, l'Europe a envoyé de nombreux joueurs aux États-Unis et la France n'est pas en reste. L'écart s'est réduit parce qu'ils sont désormais nombreux en NBA, à avoir appris à jouer comme eux (la saison dernière, onze joueurs formaient le contingent français, ndlr). Certains Européens sont même aujourd'hui meilleurs que les Américains. Forcément, entre notre génération qui ne comptait aucun joueur NBA et celle qu'on voit au Japon, avec 5 joueurs sur 12 qui évoluent dans le championnat nord-américain, au niveau de l'approche du mythe que représentait la NBA, ça n'a plus rien à voir.