Chantage à la sextape : Benzema qualifie son renvoi en correctionnelle de "mascarade"

Après l’annonce ce jeudi du parquet de Versailles du renvoi Karim Benzema devant le tribunal correctionnel dans l’affaire de chantage à la sextape à l’encontre de son ancien coéquipier Mathieu Valbuena, à une date encore indéterminée, l’attaquant du Real Madrid a réagi sur Instagram. Dans une story postée sur son compte, le numéro 9 de la Maison Blanche écrit : "Bon alors c'est pour quand la mascarade, hein ?". Un message accompagné d’un émoji de deux épées croisées et d’une flamme.

Plus tôt dans la journée, l’avocat de Karim Benzema, Me Sylvain Cormier, avait dénoncé un "acharnement" et une "décision absurde" : "Nous ne sommes malheureusement pas surpris. Il s'agit d'une décision aussi absurde que prévisible". Pour le moment, le Real Madrid n’a pas communiqué sur le sujet. De son côté, le conseil de Mathieu Valbuena, Me Paul-Albert Iweins, a qualifié ce renvoi de "suite logique de l'instruction qui a parfaitement établi la participation des différentes personnes".