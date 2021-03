L'ancienne championne de snowboard Julie Pomagalski est morte dans une avalanche

"La disparition tragique de Julie, championne du monde de snowboard et Olympienne, laisse l'équipe de France olympique en deuil de l'une des siennes", a réagi le Comité national olympique dans la soirée. Julie Pomagalski avait été sacrée championne du monde de snowboardcross en 1999 à Berchtesgaden (Allemagne) et décroché la médaille d’argent du slalom géant parallèle à Kreischberg (Autriche) deux ans plus tard. Sa carrière sportive a été marquée par neuf victoires en Coupe du monde et sa participation aux Jeux de Salt Lake City (2002) et Turin (2006).