L'enduroman, une course folle

A 26 ans, Marine Leleu a pulvérisé le record du triathlon le plus dur au monde, l'enduroman. C'est une succession d'épreuves de course à pied, de nage et de vélo, de Londres à Paris, en traversant la Manche. Soit environ 480 km de course que la Française a fait en moins de trois jours. La sportive a expliqué sur YouTube ce qu'elle a enduré durant son périple. Elle a fait preuve d'endurance incroyable, d'autant plus qu'elle n'était pas loin du record masculin de la même discipline.



