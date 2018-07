L’eSport aux JO de Paris en 2024, ça se complique !

Et selon lui, ce n’est pas tout de suite que les choses risquent de se décanter. En tout cas, il exclut toute apparition de l’eSport aux Jeux olympiques de Paris en 2024. "C'est vraiment plus loin dans le temps", annonce-t-il lorsque le journaliste lui pose la question. "Dans une deuxième, voire troisième, quatrième ou cinquième phase, il faudra réfléchir un jour, si oui ou non, il y a une opportunité pour un eSport pour aller plus loin que ça."





Les premiers jalons semblaient pourtant avoir été posés lors des derniers jeux de Pyeongchang alors que deux jeux vidéo, dont le français Steep d’Ubisoft, ont eu le droit à des démonstrations. " Avoir à Paris des démonstrations comme on a eu à Pyeongchang, oui. Mais de là à aller plus loin, non," annonce-t-il sans fermer la porte. "Les choses se développent, c'est une manière de découvrir de nouvelles technologies (…) de montrer que la technologie avance et qu'elle peut apporter un soutien au développement du sport lui-même." Le sport continue de faire de l’œil à l’eSport avec de multiples passerelles comme une Coupe du monde eSport organisée par la Fifa -à laquelle participent les plus grands clubs européens- ou des championnats divers dans d’autres sports. Mais pas encore au point de lui ouvrir les portes olympiques.