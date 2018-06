L'ordonnance de Bachelot : "Il faut vraiment... un plan d'urgence sans attendre un miracle quasiment impossible"

Aucun tennisman français n'est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale de Roland-Garros. Le quatuor Tsonga, Gasquet, Monfils, Simon s'est notamment retrouvé en bout de course tandis que Lucas Pouille et Pierre-Hugues Herbert étaient respectivement aux 16ème et 87ème places du classement. Après les événements qui ont récemment marqué la discipline, dont l'éviction de Gilbert Ysern et les procédures judiciaires contre le président de la FFT, doit-on y voir un signe ?



