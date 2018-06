La Formule 1 fait son show sur le Vieux-Port de Marseille

L'ambiance était électrique au Vieux-Port de Marseille lors du roadshow organisé le 22 juin. Un public très chaleureux était au rendez-vous avec des fans complètement hystériques comme dans les concerts de rock. Deux Formule 1 de Renault et Red Bull ont défilé au milieu des voitures de collection. En guise d'avant-goût du Grand Prix de France de Formule 1 qui se déroulera au Castellet, elles ont offert un show au public pour le plaisir des yeux et des oreilles.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.