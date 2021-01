La Grande Odyssée : Épisode 11 – Le mass start, l’épreuve spectaculaire

Le mass start est devenu une épreuve incontournable de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Il s’agit d’un départ en ligne où les mushers sont côte à côte. Tous s’accordent à dire qu’il y a une magie qui s’opère lors de ce départ. Il y a beaucoup d’adrénaline et les chiens trépignent d’impatience de partir. L’excitation des chiens est à son maximum, c’est une belle osmose avec les mushers et un joli moment à partager.

Les attelages foncent tous dans un entonnoir avec l’objectif d’être le plus rapide pour passer en premier et s’extraire du reste du groupe. C’est une partie intense. Des bouchons vont se former et les risques de s’emmêler sont importants. Chaque musher doit avoir les yeux rivés sur son attelage, mais aussi ceux qui sont à droite et à gauche.