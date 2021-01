La Grande Odyssée : Épisode 12 – Place aux femmes

Le mushing, au niveau des compétitions nationales ou internationales, est un sport mixte, hommes et femmes sont mélangés. Les deux ont leurs atouts. Dans les descentes, cela va être un peu plus technique pour les femmes, car elles auront besoin de plus freiner. En revanche, dans les montées, l’attelage va être plus léger et pourra plus facilement faire des dépassements.