La Grande Odyssée : Episode 3 – Top départ

Prendre le départ d’une compétition aussi relevé que La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc n’est pas anodin pour les concurrents. C’est avec beaucoup d’émotion que de nombreux mushers ont lancé leurs attelages, ce week-end, une émotion qui devrait s’amplifier au fil des étapes. Au-delà de l’émotion, avant d’aborder la course, chacun est motivé, impatient et stressé, mais du bon stress.

La première étape n’est pas forcément la plus difficile, on ne gagne pas la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc au cours de cette première journée. Elle donne néanmoins des indications sur l’état de forme des attelages. En plus du stress, il y a de la pression pour gérer au mieux cette première étape, éviter les blessures pour aller jusqu’au bout de la course. Mais dès le top départ, stress, pression, impatience sont vite oubliés pour laisser place au bonheur de participer à une compétition hors norme comme celle-là. Et les chiens dans tout ça ? Les mushers s’accordent à dire, qu’ils sentent aussi cette excitation, qu’ils comprennent qu’il va y avoir une course.

La stratégie dans cette première étape est simple : partir très rapidement, maintenir la vitesse la plus élevée possible tout au long de la compétition.

