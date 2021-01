La Grande Odyssée : Épisode 5 – L’attelage, à chacun sa place

Chaque participant à la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc dispose d’un pool de douze chiens et doit atteler 6 à 8 chiens minimum en fonction du dénivelé, mais aussi de l’état de forme de chaque animal. Les leaders vont donner la direction, les "Swing" qui vont emporter de la vitesse, les "Team" qui vont maintenir cette vitesse, et les "Wing", les chiens les plus proches du traîneau, qui vont apporter le plus de puissance possible.