La Grande Odyssée : Épisode 6 – La course en tête

Le choix d’un chien de tête ne vient pas forcément du musher. C’est plutôt le chien qui va s’imposer en montrant au pilote qu’il est plus à l’écoute, plus sensible que les autres.

Il faut une certaine intelligence pour être chien de tête. C’est une relation de confiance entre lui et le musher. Ce dernier doit pouvoir donner un ordre que l’animal comprenne rapidement. Il a une place particulière dans l’attelage, le musher va avoir une relation plus proche avec lui. Cette affection va aussi faire qu’il va être plus à l’écoute du meneur.