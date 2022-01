La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2022 : Épisode 11 – Les traversées de villages

Pendant la course La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, les attelages doivent parfois traverser des villages. Et de l’avis des mushers, c’est quelque chose de "géant". Ces traversées, qui ne sont pas communes, sont des instants attendus des mushers.

Lorsqu’un attelage traverse un village, il y a du monde pour encourager les chiens et leurs mushers. L’ambiance est bon enfant. Cela donne aussi l’occasion au public de participer à cet événement incroyable.

Il ne faut pas penser que les traversées sont de tout repos pour le musher et ses chiens. Parfois, les ruelles sont plus étroites, des virages avec des murets en pierre, cela rend l’attelage plus compliqué à piloter. Il faut à ce moment que le musher soit plus calme avec les chiens, il devra leur parler tendrement comme lorsqu’ils sont à la maison, pour les mettre dans les meilleures conditions possibles.