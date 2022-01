La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2022 : Épisode 12 – Un titre convoité

Si la course française mixe au classement hommes et femmes, entre ces dernières, la compétition est acharnée entre Aurélie Delattre et Cindy Duport. Cette dernière était, au début, devant sa rivale, qui est parvenue à rattraper le temps, notamment sur les dernières étapes. Aurélie Delattre avoue que son but est de rattraper sa concurrente. Celle-ci compte bien ne pas se laisser dépasser avec comme stratégie de partir à fond pour ne pas être vue par Aurélie Delattre et laisser l’impression que l’attelage est déjà loin sur la piste.

Rendez-vous sur le site de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc pour suivre la course et consulter les classements.