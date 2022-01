La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2022 : Épisode 13 – Les plus belles émotions

EN VIDÉO – LCI.fr vous fait vivre tous les jours la célèbre course de chiens de traîneau, La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc qui s'est achevée le 19 janvier. Au menu de ce 13e et dernier épisode, retour sur les émotions vécues pendant ces dix jours de courses.

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2022 s’est achevée mercredi et laissera, comme à chaque édition, de très bons souvenirs à l’ensemble des participants. Par rapport à l’édition précédente, les conditions climatiques ont été meilleures, avec plus de froid et plus de soleil, des conditions idéales.

Pour les mushers arrivés en tête des classements, la satisfaction est de mise. Mais les poursuivants n’affichent pas de déception, bien au contraire, à l’image de Stéphane Pla-Nou, arrivé avec son attelage, deuxième de la catégorie Nordique : "On arrive derrière Grégory Coffre qui gagne trois ans d’affilée, mais on lui prend quatre étapes et on est proche de lui. L’année prochaine, il est pour nous !".

La Norvégienne Sissel Wolf Mølmen se sent triste de voir la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc se terminer, mais est fière de son classement : "Je pensais faire quatrième ou cinquième. J’ai confirmé ma quatrième place et j’en suis très contente". De son côté, le musher Rémy Coste est satisfait du travail accompli tout au long de l’année. Il a trouvé son "team, très fort, très puissant". "C’est vraiment la première fois que les chiens m’impressionnent tous les jours.

Aurélie Delattre, qui s’est imposée dans la catégorie Limited, est évidemment très contente de sa performance. "On finit la course avec des chiens très en forme, sans problèmes de santé, c’est vraiment une belle victoire !". Sa principale concurrente, Cindy Duport, a trouvé la course très intéressante, notamment grâce à la présence d’Aurélie Delattre : "On reviendra plus fort l’année prochaine, je lui ai déjà demandé de s’inscrire dans la même catégorie". Le rendez-vous est pris. À l’année prochaine.

