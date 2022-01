La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2022 : Épisode 2 – Homme/chien : l’entente parfaite

C’est un travail au quotidien de prendre soin d’eux et de leur donner de l’amour. Plus le temps avance, plus le chien est proche de son musher. On élimine aussi toute notion de domination entre le musher et ses chiens. Cette relation doit être portée sur la confiance et le respect.

Les mushers peuvent aller jusqu’à considérer les chiens comme leurs enfants. Ils font partie de la famille. Exemple concret, le soir, même si les chiens sont très nombreux, il faut prendre le temps d’aller dire bonne nuit à chacun. Les chiens adorent ça et cela renforce les liens et la complicité.