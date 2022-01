La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2022 : Épisode 3 – L’Aventure nocturne

Certaines étapes de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc se déroulent en partie pendant la nuit et la plupart des mushers apprécient particulièrement ces moments. L’attelage est à l’écoute de la nature, de l’environnement et les chiens se révèlent hyper motivés et à l’affût de tout.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les températures plus froides la nuit sont un avantage pour les chiens qui préfèrent courir lorsqu’il fait -10° C. Faire une étape de nuit demande une confiance encore plus grande entre le musher et ses chiens. Dans les descentes dans le noir, notamment, ce sont les chiens qui savent où aller.

Faire une course de nuit sur La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc demande bien évidemment un équipement spécial. Les traîneaux sont équipés d’une lampe assez puissante qui est plutôt rasante au niveau de son éclairage. Les mushers sont également d’une lampe frontale qui permettra d’indiquer la direction aux chiens, mais qui sera surtout allumée dans les passages très techniques.