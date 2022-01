La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2022 : Épisode 4 – Coureurs-nés

EN VIDÉO – LCI.fr vous fait vivre tous les jours, du 8 au 19 janvier, la célèbre course de chiens de traîneau, La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Dans cet épisode 3, focus sur les chiens de vrais coureurs-nés.

Les chiens de traîneau ne sont pas si différents que les autres si ce n’est qu’ils n’ont pas besoin d’être motivés pour partir courir. Bien souvent, le musher n’a qu’un ordre à donner pour qu’ils prennent immédiatement le départ. Ils ont le besoin de se défouler et de s’exprimer via la course, c’est génétique.

Naturellement, les chiens de traîneau ont cette envie d’avancer. Un œil averti pourra se dire en assistant à un départ de course que lorsque les chiens bondissent dans leur harnais, c’est parce qu’ils ont envie de s’en débarrasser, de réprimer l’envie de faire un exercice physique. C’est l’exact contraire : ils expriment ainsi l’envie d’y aller, l’envie d’en découdre. Les chiens aiment les interactions avec les autres attelages, ça les motive à se chasser entre eux. Ils ont l’esprit de compétition. Quand ils ont un autre équipage en ligne de mire, ils vont tout faire pour aller le chercher. Et si dans une même meute, les chiens ne s’aiment pas forcément, sur la course, ils se ressoudent, ils ne forment plus qu’un.

Pour que le chien soit performant en course, il faut travailler avec lui toute l’année et respecter ses envies. Le musher doit être gentil avec ses chiens, aller à leur rythme, cela entretient l’envie d’aller toujours plus loin. Rendez-vous sur le site de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc pour suivre la course et consulter les classements.

