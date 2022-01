La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2022 : Épisode 5 – Place aux femmes

EN VIDÉO – LCI.fr vous fait vivre tous les jours, du 8 au 19 janvier, la célèbre course de chiens de traîneau, La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Dans cet épisode 5, zoom sur les femmes dans ces compétitions.

Musher ou musheuse ? Les courses de chiens de traîneau, comme La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, ne font pas la différence. Hommes et femmes sont dans les mêmes catégories et on s’aperçoit rapidement que certaines sont excellentes et sont des rivales de très haut niveau pour les participants masculins.

Il existe néanmoins une différence entre les mushers et les musheuses. Les hommes sont généralement plus lourds ce qui a une conséquence directe sur les chiens qui vont avoir plus de poids à tirer dans les montées. À l’inverse, dans une descente technique, une femme aura plus de difficultés à freiner les chiens si la vitesse est trop importante.

Certains mushers reconnaissent que les femmes ont un avantage sur le travail global avec les meutes de chiens avec plus de facilité à les mettre en confiance, à les rassurer. Les hommes peuvent être un peu plus brusques avec les animaux et cela peut mal passer avec certains chiens. Souvent, les femmes obtiennent de meilleurs résultats que leurs rivaux masculins avec les chiens. Rendez-vous sur le site de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc pour suivre la course et consulter les classements.

