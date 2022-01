La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2022 : Épisode 7 – Les valeurs de la course

Le mushing est un sport de pleine nature dans lequel le musher est tracté par ses chiens mais c’est aussi une activité qui a très peu d’incidence sur ce qui l’entoure. Le respect de l’environnement fait partie des notions qui gravitent autour d’une course comme La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. C’est aussi ce qui pousse les mushers les plus talentueux à y participer.

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc prône une certaine vision du sport et de la préservation de l’environnement. Les organisateurs ont d’ailleurs signé cette année une charte auprès du WWF et du ministère des Sports sur des engagements écoresponsables mais également des engagements sociétaux. On citera notamment la promotion de l’égalité hommes/femmes dans le sport ou participer à une société plus inclusive avec des actions comme L’Odyssée des enfants ou L’Odyssée pour tous, une course de chiens de traîneau pour des enfants en situation de handicap.