La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2022 : Épisode 8 – Un athlète aux commandes

Sur une course particulière par son dénivelé comme La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, il est très important que le musher soit sportif et arrive entraîné sur la course, tout comme ses chiens. D’ailleurs, l’attelage entier, musher et chiens, s’entraînent de la même manière avec des blocs d’entraînement comme les athlètes de haut niveau.