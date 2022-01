La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc : "C’est un véritable plaisir de me lancer dans cette aventure"

Bienvenue dans les coulisses de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc ! À l’occasion de cette 18e édition, les mushers engagés ont accepté de répondre à nos questions et se sont livrés sur leur ressenti, à l’approche de l’évènement. Avant son tout premier départ samedi, Pierrick Métier, qui connaît bien la course, nous livre ses impressions et son objectif.

P. M. : Mon père a fait la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc sur quatre éditions, mais s’est blessé au genou sur la dernière et a dû abandonner. J’ai pris sa succession au cœur de la course pour finir les deux dernières étapes à sa place il y a deux ans. J’ai donc décidé de lui faire honneur en participant à la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc en Open avec ses chiens.

Quels sont vos objectifs pour cette 18e édition ?

P. M. : Mon seul objectif pour cette édition est de terminer la course. Ce serait un véritable honneur pour moi et mon père. Il s’agit d’une course magnifique et assez rude, donc ma plus grande fierté serait de la terminer.

Avez-vous des craintes ou appréhensions en vue de cette compétition hors du commun ?

P. M. : J’ai l’habitude depuis l’âge de 4 ans de faire du traîneau en conditions extrêmes. Je pense pouvoir gérer les situations hors du commun.

Avec quels chiens allez-vous courir ? Quelles sont leur race et leurs spécificités ?

P. M. : Les chiens du team sont des Alaskan huskies typés nordiques. Ils proviennent tous de Robert Sorlie, le Norvégien champion du monde.

Avez-vous une anecdote avec l’un de vos chiens à partager avec nous ?

P. M. : Raven, le chien de tête, a déjà fait la course en entier l’année passée avec Aurélien Froidure. Je vais donc tout miser sur ce chien pour me guider au travers des nombreuses pistes magnifiques de la course.