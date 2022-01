La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc : "Chaque édition est différente et laisse un bon souvenir"

AVENTURE – La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, la course de chiens de traîneau, reprend le chemin des pistes enneigées du 8 janvier au 19 janvier. Avant le départ de cette compétition passionnante, nous donnons la parole à ceux qui ont fait l’édition 2021 avec aujourd’hui Grégory Coffre.

Bienvenue dans les coulisses de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc ! À l’occasion de cette 18e édition, les mushers engagés ont accepté de répondre à nos questions et se sont livrés sur leur ressenti, à l’approche de l’évènement. Avant le départ de samedi, Grégory Coffre, qui entend bien conserver sa position de premier nordique sur la course, nous livre ses impressions et objectifs.

Qu’est-ce qui vous a poussé à pratiquer ce sport, et pourquoi avoir choisi de courir avec des huskies de Sibérie ? Grégory Coffre : C'est une histoire de famille. Je suis né dedans. Pour le choix de la race, j'ai choisi la race la plus rapide parmi les nordiques qui est le husky de Sibérie ligné compétition. À l'heure actuelle, je cours avec l'attelage de ma femme qui a accouché de notre deuxième garçon au printemps et qui ne se sent pas de faire cette course qui demande de grosses conditions physiques cette année. Mon attelage à venir sera constitué de scandinaves hounds. Vous avez déjà participé à plusieurs éditions, quel est votre meilleur souvenir ? G. C. : Chaque édition est différente. Je n'ai pas vraiment de meilleur souvenir car chaque édition passée c'est une aventure que l'on vit avec nos chiens et en famille. Si nous revenons chaque année, c'est parce que la Grande Odyssée dans sa globalité est un bon souvenir pour nous.

"Mon réel objectif est de continuer le travail d'éducation que l'on a mis en place"

Que représente pour vous le prix de "Best Nordique de la région Auvergne-Rhône-Alpes" ? G. C. : Le prix Best Nordique est une fierté. Je suis content d'obtenir ce résultat avec mes chiens. En revanche, pour que ce titre est vraiment plus d'importance à mes yeux, j'aimerais que l'on soit plus nombreux en Nordique pour ajouter de la concurrence à mon attelage. C'est ça l'esprit compétitif. Quels sont vos objectifs pour cette 18e édition de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc ? G. C. : Mon objectif, cette année, est bien évidemment de rester premier nordique. Après, je ne peux pas rivaliser contre des scandinaves hounds donc je n'ai pas réellement d'objectif sur le classement général, c'est pourquoi mon futur attelage sera constitué de scandinaves hounds, pour aller chercher un Podium. Mais cette année, je dirai que mon réel objectif est de continuer le travail d'éducation que l'on a mis en place.

