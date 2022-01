La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc : "Il y a énormément de choses à maîtriser" pour réussir cette course

INTERVIEW - Thibaut Branquart est un élément essentiel à la bonne marche de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Directeur sportif mais aussi chef-pisteur, il veille notamment à la sécurité des mushers et des chiens tout au long du parcours.

Sur les grandes compétitions internationales, il y a les athlètes qui font le show, mais il y a également ceux qui œuvrent en coulisses pour que tout se déroule à la perfection. Sur La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, il y a un maillon de l’organisation qui est incontournable, le directeur sportif qui se trouve être également le chef-pisteur. Rencontre avec Thibaut Branquart qui nous explique son métier et son rôle essentiel à la compétition.

Quelles sont vos missions sur la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc ? Thibaut Branquart : Je suis tout d'abord le directeur sportif, c'est-à-dire que j'interviens, tout au long de l'année sur tout ce qui touche au sportif : j'échange avec les mushers, je représente la course devant la Fédération française et internationale, je travaille sur les parcours avec Camille Génieux, le directeur des opérations, je participe à l'évolution de la course, de son format, de son règlement. Ensuite, je suis chef-pisteur pendant la course. Là avec mon équipe de trois pisteurs, nous vérifions que les parcours définis en amont sont adaptés le jour J à la pratique du sport de traîneau en compétition. La météo change très vite en montagne et les conditions de piste peuvent évoluer. Mon expérience de musher m'aide à faire les bons choix et à prendre les bonnes décisions. Si nécessaire, nous procédons à des modifications, nous sécurisons le parcours et bien sûr, nous le balisons. Comment bien préparer la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc ? T. B. : Il faut maîtriser tous les facteurs qui font qu'une course est réussie. Le choix des chiens, la nutrition, les soins apportés aux chiens, le plan d’entraînement, l'expérience en pilotage sur des pistes alpestres, le choix du matériel. Il y a énormément de choses à maîtriser. Mais c'est aussi ça qui rend ce sport si fascinant.

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc est-elle accessible à tous ? Mushers amateurs comme mushers expérimentés ? T. B. : La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc est une course atypique. C'est la course par étapes la plus longue du monde, elle dure 11 jours. C'est aussi une course sur laquelle les attelages vont devoir faire face à un dénivelé très important. Il faut aimer partager l'effort avec les chiens. Sa durée est aussi une vraie difficulté. Pour parvenir à maintenir un attelage au top pendant 11 jours, il faut faire preuve d'une vraie maîtrise. C'est donc une course qui demande de l'expérience. C'est pour cela que nous demandons aux mushers inexpérimentés de passer par un Trophée avant de tenter la course dans son intégralité. Ça leur permet de découvrir la course sereinement et de se préparer au mieux pour la suite.

Quelles sont les astuces pour que la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc se passe bien pour les mushers et pour les chiens ? T. B. : Il faut constituer une vraie équipe. Le musher a besoin des handlers pour l'aider à soigner et préparer les chiens et pour qu'il puisse lui aussi se reposer au maximum. Il faut avoir préparé les chiens pour qu'ils soient prêts à faire face aux défis que la course aura à leur proposer chaque jour. Et puis bien sûr, et c'est le cœur de notre sport, il faut donner de l'amour à ses chiens et s'assurer qu'ils s'amusent autant que vous dans cette aventure. Alors, ils vous le rendront au centuple et vous offriront des moments merveilleux sur cette fabuleuse compétition.

