La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc : "La compétition va être très intéressante et intense"

Bienvenue dans les coulisses de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc ! À l’occasion de cette 18e édition, les mushers engagés ont accepté de répondre à nos questions et se sont livrés sur leur ressenti, à l’approche de l’évènement. Avant le départ de samedi, Aurélie Delattre, lauréate des Trophées Flexadin et France Bleu en 2021, nous livre ses impressions et ses objectifs.

Le mushing est un sport ou hommes et femmes sont engagés dans la même course pour le même classement. C’est un avantage d’être une femme ?

Aurélie Delattre : C’est la première fois que je participe en catégorie Limited, il y a de nombreux mushers avec plus d’expérience que moi sur cette édition. Les chiens sont en forme et bien entraînés, la compétition va être très intéressante et intense mais je vais me battre pour gagner !

Vous vous entraînez avec Rémy Coste qui sera également présent sur la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc en catégorie Open. Que vous apporte l’entraînement en binôme ?

A. D. : Cela fait 5 ans que je vis avec Rémy et qu’on s’occupe de nos chiens ensemble. On a une entreprise de tourisme chez nous en Suède pour accueillir des passionnés de nature qui veulent venir faire du chien de traîneau, on vit avec nos chiens à l’année et on passe beaucoup de temps avec eux.

Être deux compétiteurs est une vraie force car on réfléchit tout à deux. Il apporte ses connaissances et ses compétences pour l’entraînement des chiens. Moi, j’apporte les connaissances de vétérinaire avec l’alimentation, les soins, l’éducation et on discute de tout. On se complète vraiment et c’est ce qui fait notre force.

Avez-vous apporté un plus à vos entraînements pour être prête à prendre le départ le 8 janvier prochain ?

A. D. : Tous les ans, on fait évoluer nos entraînements en fonction des compétitions. Nous avons voulu améliorer la puissance de nos chiens en côte et leur endurance.

Quel est votre plus beau souvenir sur la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc ?

A. D. : Les paysages sont vraiment sublimes, je me souviens de ma première LGO après une longue montée nous avions une vue sur un coucher de soleil sur les montagnes, c’était sublime.