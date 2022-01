La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc : "Rien ne doit être laissé au hasard" pour préparer cette épreuve

Bienvenue dans les coulisses de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc ! À l’occasion de cette 18e édition, les mushers engagés ont accepté de répondre à nos questions et se sont livrés sur leur ressenti, à l’approche de l’évènement. Avant le départ de samedi et la remise de son titre en jeu, Rémy Coste, quintuple vainqueur de l’épreuve, nous livre ses impressions et ses objectifs.

R. C. : La motivation est toujours intacte, mon objectif est de toujours progresser dans tous les domaines afin d’élever le niveau du team. Le mushing est une perpétuelle remise en question, chaque année les compteurs sont remis à zéro et tout doit être recommencé pour arriver en forme le jour-J. Remporter la course à plusieurs reprises montre que l'on commence à maîtriser de nombreux paramètres de performance même s'il reste de nombreux domaines dans lesquels il y a encore une marge de progression.

Comment appréhendez-vous cette 18e édition ?

R. C. : Toujours aussi motivé, la préparation a été très bonne et le team a encore beaucoup progressé par rapport à l'année dernière. J’ai hâte d’être sur la course pour voir si les sensations à l'entraînement se traduisent par de belles performances en compétition.

Pouvez-vous nous donner les clés de votre entraînement pour cette course ?

R. C. : Beaucoup de rigueur et travailler l'ensemble des paramètres de la performance : choix génétique, éducation, alimentation, entraînement, soins, organisation, relation avec les chiens... Rien ne doit être laissé au hasard.

Avez-vous une anecdote sur la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc à partager avec nous ?

R. C. : J'aime le regard de mes chiens lorsque l'on arrive le premier jour sur la course. Ils savent pourquoi nous sommes là, ils connaissent la course et cela se ressent dans leurs attitudes.