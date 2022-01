La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc : un vétérinaire vit "un rêve d’enfant" en travaillant sur cette course

Quels sont vos rôles sur la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc ?

Dr Sandrine Pezard-Van Parijs : Mon rôle sur la LGO est multiple. Il consiste tout d'abord en amont à prévoir la création éphémère et récurrente d'une véritable clinique vétérinaire complète disponible durant toute la course pour assurer les meilleurs soins possibles aux chiens. Pour ce faire, je recrute chaque année une équipe de 10 vétérinaires et de 2 étudiantes bénévoles entièrement dédiés à la santé animale, 24 h sur 24 pendant toute la durée de la course. J'estime également les besoins éventuels en médicaments et matériels d'imagerie et d'analyses performants afin de pallier toute éventualité sur la compétition. Je m'assure également de communiquer tant auprès des mushers que du grand public sur le respect du bien-être animal, et la prévention du dopage. Enfin, je réfléchis à des pistes de travail pour améliorer les connaissances scientifiques sur la santé du chien sportif.

Quelle est la mission des vétérinaires sur une course comme La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc ?

Dr Sandrine Pezard-Van Parijs : Les vétérinaires sont là dans un premier temps pour assurer les urgences éventuelles qui peuvent se produire sur l'épreuve sportive, comme toute équipe médicale sur un tour de France ou un Paris-Dakar. Ensuite, ils sont présents plus particulièrement sur la Grande Odyssée pour encadrer l'animal dans la gestion de sa récupération en procurant des soins de phytothérapie, des conseils en nutrition et des actes d'ostéopathie. Enfin, ils apportent un vrai soutien scientifique en conseillant les mushers, et en menant des études de recherches avec les étudiants vétérinaires afin de parfaire les connaissances en médecine sportive.