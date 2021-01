La Grande Odyssée : une course exigeante dans un décor unique

La Savoie s’apprête à vivre l’aventure La Grande Odyssée. Le départ de la célèbre course de chiens de traîneau est donné ce samedi à 16 h avec un prologue à Samoëns. Cette compétition est unique, car c’est la course à étapes la plus exigeante dans un décor alpin unique au monde. Particularité de la 17e édition, la crise sanitaire a obligé les organisateurs à se priver du public, toujours plus nombreux chaque année. Une édition à huis-clos qui la prive aussi certains mushers internationaux, mais qui devrait réserver un beau spectacle.

Jusqu’au 20 janvier, ce sont 65 mushers et près de 600 chiens athlètes de très haut niveau, venant des grandes nations du mushing européen, qui s’élanceront pour 12 jours de course, près de 400 km, et 10 étapes. Les attelages traverseront une vingtaine de stations, villages et villes et évolueront sur des parcours variés (nordique, alpin et forestier) à travers les magnifiques paysages de Savoie Mont Blanc.

C’est à Samoëns, le samedi 09/01, qu’aura lieu la journée de prologue de la 17e édition de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. La première étape Montagnes du Giffre sera donnée au départ de Praz de Lys - Sommand le dimanche 10/01. La course traversera ensuite le Grand Massif le 11/01, Les Gets le 12/01 et Megève le 13/01.

La course fera étape trois jours en Tarentaise avec une étape à Peisey-Vallandry le 14/01, Pralognan-la-Vanoise le 15/01 et Valmorel le 16/01.

Elle se terminera en Haute Maurienne Vanoise, terre historique d’accueil de la course, avec trois étapes sur 4 jours : Bessans - Bonneval-sur-Arc le 17/01 avec un départ en mass-start, Aussois le 18/01 et la mythique étape du bivouac à Val Cenis sur deux jours les 19 et 20/01 puis se terminera par une grande cérémonie de clôture.