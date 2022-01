La Grande Odyssée : une course incroyable dans les somptueux paysages de Savoie Mont Blanc

La course proposera quotidiennement aux fidèles ne pouvant pas se rendre sur les lieux de nombreuses vidéos et résumés que vous retrouverez notamment sur LCI.fr.

Pour que la 18e édition se déroule dans les meilleures conditions possibles, les adultes et enfants de plus de 12 ans devront présenter un passe sanitaire valide pour accéder au site de départ et d’arrivée de chaque étape. Sur ces sites, le port du masque est également obligatoire pour les adultes et les enfants dès 6 ans durant toute la durée de l’événement.

La Savoie s’apprête à vivre l’aventure La Grande Odyssée. Il s’agit de la course à étape de chiens de traîneau la plus exigeante dans un décor alpin unique au monde. Privée de public en 2021, La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc va pouvoir s’ouvrir de nouveau aux amateurs. Mais attention, la crise sanitaire oblige les organisateurs à réorganiser l’accès du public à la course.

Jusqu’au 19 janvier, 66 mushers et leurs 600 chiens athlètes de très haut niveau, venant des grandes nations du mushing européen, s’élanceront pour 11 jours de course. Les canidés avaleront près de 400 km en 10 étapes pour 12 000 mètres de dénivelé positif. Les attelages traverseront une vingtaine de stations, villages et villes et évolueront sur des parcours variés (nordique, alpin et forestier), parfois tracés spécifiquement pour la course hors des domaines skiables et en pleine nature, à travers les magnifiques paysages de la Savoie.

- Samedi 8, sur la base de loisir du lac aux dames de Samoëns, des conférences et animations engageront l’événement avant une cérémonie d’ouverture prévue à 18 h.

- La première étape de la 18e édition de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, Montagnes du Giffre-Grand Massif, s’élancera depuis Morillon le lendemain à 16 h 30. La course franchira ensuite le Col de la Ramaz le 10 janvier, traversera Les Gets le 11 et Megève le 12.

- La course fera étape trois jours en Tarentaise avec une étape à Valmorel jeudi 13, Peisey-Vallandry le lendemain et Pralognan-la-Vanoise samedi 15 janvier.

- Elle se terminera en Haute Maurienne Vanoise, terre historique d’accueil de la course, avec trois étapes sur 4 jours : Bessans - Bonneval-sur-Arc dimanche 16 avec un départ en mass-start, Aussois le lendemain avant la mythique étape du bivouac à Val Cenis sur deux jours les 18 et 19 janvier.

Le programme officiel est à retrouver sur le site de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc.