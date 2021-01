La Grande Odyssée : une équipe de vétérinaires sur le qui-vive

Les courses de chien de traîneau, qu’elles soient amateures ou professionnelles, de vitesse ou de longue distance, en "non-stop" avec check-points ou par étapes, intègrent toutes dorénavant une équipe de vétérinaires. Sur une course comme La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, la Team Vétérinaires est composée de 10 vétérinaires expérimentés, ainsi que de 2 étudiants vétérinaires, permanents et 8 en soutien pour les contrôles pré-course. Tous bénévoles, passionnés par la médecine canine et sa pratique en milieu sportif, ces spécialistes veillent au respect de l’intégrité physique de ces athlètes d’exception, et sont garants de leur bien-être. La Team Vétérinaires bénéficie pour sa mission d’un matériel à la pointe de la technologie.

La Team des Vétérinaires veille au bien-être et à la bonne santé des chiens en compétition durant toute la durée de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Outre les contrôles réglementaires sanitaires d’avant course, les vétérinaires valident, après un examen clinique complet et spécifique, la participation de chacun des chiens présentés au départ de la course. Ainsi, avant chaque étape, les vétérinaires donnent l’approbation ou non de prendre le départ (le « vet check » d’avant course). Ils surveillent également l’état de santé des chiens durant les épreuves, interviennent en cas d’urgence et apportent les recommandations et les soins éventuels après chaque fin d’étape. Les principaux troubles rencontrés sont des affections liées au sport de haut niveau dont les traumatismes ostéo-articulaires (ex : entorses, tendinites, désordres digestifs, lésions des coussinets…).

Les vétérinaires de La Grande Odyssée Mont Blanc sont ensuite "à la tâche" 24 heures sur 24 durant toute la durée de la course, chaque attelage étant suivi quotidiennement à plusieurs reprises (avant et après chaque étape, mais aussi via des contrôles vétérinaires sur la piste et durant le bivouac nocturne en altitude). Il est également possible, au regard du règlement de la course, d’exclure temporairement un chien d’un attelage afin de le remettre en forme, et ce dans le respect de son bien-être, de sa santé et de la réglementation. Chaque année, l’Agence Française de Lutte contre le Dopage vient effectuer des prélèvements inopinés sur les athlètes canins et attester ainsi de l’éthique des concurrents et de la course.