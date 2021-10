Chute géante sur le Tour de France : la spectatrice à la pancarte "Allez Opi Omi" jugée jeudi

Elle est poursuivie pour "mise en danger d'autrui", ainsi que pour "blessures involontaires" ayant entraîné une incapacité de travail "n'excédant pas trois mois". Elle encourt jusqu'à 15.000 euros d'amende et une peine d'un an emprisonnement.

Sur la pancarte, la jeune femme, âgée de 31 ans et résidant dans le nord-Finistère, avait écrit, en grosses lettres, "Allez opi-omi !" ("Allez papi-mamie !", en allemand). Les images d'elle, vêtue d'un ciré jaune, portant une casquette verte et un large sourire aux lèvres avant d'être percutée par le peloton de la Grande Boucle, avaient fait le tour du monde, déchaînant un fort intérêt médiatique, alors qu'elle restait introuvable pendant plusieurs jours. C'est seulement quatre jours après les faits, et alors qu'un appel à témoin avait été lancé pour la retrouver, qu'elle s'était rendue à la gendarmerie de Landerneau, chargée de l'enquête, ne supportant plus la pression médiatique. Dans la foulée, elle avait été placée en garde à vue.