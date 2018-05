Le ballon au poing reprend du terrain à Albert

Le ballon au poing trouve ses origines dans l'Antiquité. Il s'est développé dans la Somme à partir de 1850. De nos jours, ce sport traditionnel gagne de plus en plus de terrain dans la région, grâce aux efforts de la Fédération française de ballon au poing. Quelles sont les règles qui le régissent ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.