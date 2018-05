Le billon, le jeu traditionnel le plus populaire du Nord-Pas-de-Calais

Le billon fait beaucoup d'adeptes dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce jeu traditionnel attire aussi bien les jeunes que les personnes âgées. Chaque année, une grande compétition est organisée, réunissant des passionnés des villages voisins. Elle permet de revaloriser ce patrimoine culturel et sportif. Le président de l'association La billonière, Roger Rousseaux, lui, est l'un des derniers à façonner des billons. Il les fabrique dans son propre atelier. Comment pratiquer ce jeu ?



