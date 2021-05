Le Real Madrid officialise le départ de Zidane de son poste d'entraîneur

Sa décision est prise et désormais officielle : le Real Madrid a confirmé ce jeudi le départ de Zinedine Zidane de son poste d’entraîneur. "Il est maintenant temps de respecter sa décision et de lui montrer notre reconnaissance pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion pendant toutes ces années", écrit le club dans un communiqué, soulignant que la Casa Blanca "est et sera toujours sa maison".