Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, positif au Covid et placé à l'isolement

Privé de son sélectionneur, diagnostiqué positif au Covid-19 ce mardi, le XV de France se retrouve momentanément privé de Fabien Galthié. Annoncé comme "cas suspicieux et non avéré" après une première série de tests, lundi, le technicien a été à nouveau testé ce mardi matin. Un autre membre de l'encadrement technique de l'équipe de France a également été testé positif. "Conformément au protocole sanitaire en vigueur, les deux membres de l'encadrement dont l'isolement a débuté hier soir [lundi 15 février, ndlr] continueront de s'isoler pendant sept jours", a précisé dans un communiqué la Fédération française de rugby, qui ajoute qu'"à ce jour aucun symptôme n'a été constaté". Les Bleus ne s'en sortent pas si mal, puisque les joueurs, eux, ont tous été testés négatifs.

Pour autant, ces deux absences ne devraient pas avoir trop de répercussions sur la préparation des prochains matchs. D'une part parce que, comme l'indique la Fédération, "leurs activités continueront d'être assurées à distance", et d'autre part parce que les joueurs et membres du staff, réunis à Marcoussis, doivent être libérés jeudi de la bulle sanitaire qui leur est imposée pour une pause de quelques jours. L'occasion de souffler un peu pour les Bleus, qui retourneront au Centre national du rugby de Marcoussis dimanche 21 février. "C'est primordial et hyper important aussi de pouvoir couper et se ressourcer à la maison. Ça va nous faire du bien de revoir nos proches. On va pouvoir recharger les batteries", avait apprécié dimanche le jeune centre Arthur Vincent.

Tous les joueurs seront retestés mercredi 17 février dans la matinée au CNR avant de retourner dans leurs familles, avec ordre de limiter les interactions avec l'extérieur. De nouveaux tests seront de plus effectués à domicile, dès le vendredi, ainsi que dimanche soir lors du retour au CNR.