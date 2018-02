Le tableau des médailles des JO d'hiver : l'Allemagne en tête, la France 4e, après l'or de Laffont et Fourcade

Les Bleus ont enfin ouvert leur compteur de médailles aux JO de Pyeongchang. Dimanche 11 février, Perrine Laffont a offert à la délégation tricolore son premier titre olympique en remportant l'or sur l'épreuve féminine de ski de bosses. Le ledemain, Martin Fourcade l'a imitée sur la poursuite du biatlhon, là, où, en dames, Anaïs Bescond a dû se contenter du bronze. Après trois jours de compétition, la France est donc 4e dans la hiérarchie mondiale. Au tableau des médailles, l'Allemagne (4 en or, 0 en argent et 2 bronze) fait la course en tête devant les Pays-Bas (2 or, 2 argent et 1 bronze) et les États-Unis (2 or, 1 argent et 1 bronze). Suit, donc, la délégation tricolore.