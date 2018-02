Le tableau des médailles des JO d'hiver : l'Allemagne en tête, la France 6e, après l'or de Perrine Laffont

Les Bleus ont enfin ouvert leur compteur de médailles aux JO de Pyeongchang. Dimanche 11 février, Perrine Laffont a offert à la délégation tricolore son premier titre olympique en remportant l'or sur l'épreuve féminine de ski de bosses. Après deux jours de compétition, la France est sixième ex-aequo dans la hiérarchie mondiale. Autant que le pays organisateur, la Corée du Sud (1 médaille d'or, 0 d'argent et 0 de bronze). Au tableau des médailles, l'Allemagne (3 en or, 0 en argent et 1 bronze) fait la course en tête devant les Pays-Bas (2 or, 2 argent et 1 bronze) et les États-Unis (2 or, 1 argent et 1 bronze).