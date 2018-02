Le tableau des médailles des JO d'hiver : l'Allemagne en tête et la France tombe à la 7e place

Les Bleus poursuivent leur moisson aux JO de Pyeongchang. Après six jours de compétition, la France (3 en or, 1 en argent, 2 bronze) est donc 7e dans la hiérarchie mondiale. Au tableau des médailles, l'Allemagne (9 en or, 2 en argent et 4 bronze) fait la course en tête devant la Norvège (6 or, 7 argent et 4 bronze) et les Pays-Bas (5 or, 5 argent et 2 bronze).





Le récapitulatif des médailles françaises à Pyeongchang :





Dimanche 11 février :

- Perrine Laffont - ski acrobatique, ski de bosses (F) : médaille d'or





Lundi 12 février :

- Martin Fourcade - biathlon, poursuite (H) : médaille d'or

- Anaïs Bescond - biathlon, poursuite (F) : médaille de bronze





Mardi 13 février :

- Alexis Pinturault - ski alpin, combiné (H) : médaille d'argent

- Vincent Muffat-Jeandet - ski alpin, combiné (H) : médaille de bronze





Jeudi 15 février :

- Pierre Vaultier - snowboard, cross (H) : médaille d'or