Le tuto du coach : 3 exercices de gainage

Notre coach sportif Marin Grabiner nous propose donc en vidéo trois exercices de gainage pour renforcer la sangle abdominale, à effectuer en une quinzaine de minutes. Au programme, un premier exercice appelé la planche abdominale, on s'appuie sur ses coudes et ses pointes de pieds et on élève le bassin. Un deuxième exercice, la planche latérale, on s'appuie sur un pied et sur un avant-bras et on décolle le bassin, en restant bien droit. Enfin, un troisième exercice un peu plus difficile, la cuillère, on est sur les fesses, on monte les jambes et on contracte.





À chaque fois, notre coach vous conseille de répéter l'exercice trois fois, en prenant une petite pause entre chaque. Allez, motivez-vous, on ressent parfois des petits tremblements mais ce n'est pas pour autant qu'il faut lâcher, tenez bon !