VIDÉO - Le tuto du coach : le parcours à suivre pour travailler ses abdos

Marre de vos bourrelets ? On vous aide à vous en débarrasser grâce à notre coach. Il vous propose un parcours à suivre qui va permettre de travailler l'ensemble des muscles abdominaux, les grands droits, les obliques et le transverse. Des muscles qui servent à "garder le corps droit, rester gainé et aussi à soulager le dos".





Pour Marin Gabriner, éducateur en activité physique adaptée, "les abdominaux sont des muscles qui possèdent des fibres musculaires lentes et endurantes. Il faut donc faire des séries d'exercices parfois plus longues et surtout sur le long terme pour espérer une taille fine, musclée et un ventre solide".