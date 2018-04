Le "walking football", un sport pour les seniors

A Rennes, en Bretagne, des Anglais viennent pour lancer le "walking football", un nouveau sport qui vient d'Angleterre. Il s'agit tout simplement de jouer au football en marchant. Ce qui le différencie du football classique est qu'il est interdit de courir. L'objectif étant de promouvoir l'activité physique des plus de 50 ans. La Fédération française s'y intéresse déjà.



