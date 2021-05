Les Bleus à Clairefontaine : ce que le Covid-19 change à leur préparation

Les Bleus, qui disposaient déjà de chambres individuelles au château de Clairefontaine, vont désormais devoir s'y vêtir et utiliser leur propre douche après les entraînements, sans passer par le vestiaire collectif. "Il y a une chose importante dans la notion de bulle : il faut qu'elle soit la plus hermétique possible", rappelle Franck Le Gall.

Et pour limiter le risque de contamination, les 26 joueurs ne prendront plus leurs repas dans le salon collectif jusque-là utilisé, et désormais jugé trop étroit. Dorénavant, l'ensemble du groupe déjeunera et dînera quelques mètres plus loin, dans "un salon qui permet d'avoir un peu plus d'espace, de pouvoir optimiser les flux et de pouvoir disposer l'équipe et le staff dans les meilleurs conditions possibles dans le contexte actuel", nous précise le directeur du château, Éric Latronico.