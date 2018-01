Les deux Corée seront bien réunies aux JO d’hiver 2018

Au printemps dernier, l’instant avait déjà été historique : la Corée du Sud et la Corée du Nord s’étaient affrontées, du côté sud de la frontière, lors d’une rencontre de hockey sur glace féminin. Comme un symbole, c’est dans cette même discipline que les deux pays ont décidé de s’unir pour former une seule et même équipe aux Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang.