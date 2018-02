Les femmes font exploser le marché du sport

Elles sont plus de quatorze millions à pratiquer régulièrement du sport, soit une Française sur deux. Un chiffre qui ne cesse de progresser. Les magasins se transforment en salle de remise en forme pour attirer des clientes. Et les équipementiers en profitent pour vendre tout un tas de produits.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 février 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.