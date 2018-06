Les supporters des Bleus en route pour la Russie

La Coupe du monde approche. Les supporters, venant de tout le pays, sont confiants et très motivés pour encourager leur équipe. Certains d'entre eux sont déjà partis pour la Russie, afin de ne rien manquer des rencontres. Un trajet de 7 000 km à l'aller et au retour qui, pour ces supporters espérant pouvoir côtoyer les joueurs, en vaut le coup. D'autres, pas moins d'une trentaine, étaient devant l'hôtel des Bleus en ce matin du 10 juin avant le départ de ces derniers, pour leur prodiguer un dernier encouragement et leur dire que toute une nation est derrière eux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.