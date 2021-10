Licences pour les jeunes en clubs : les critères du pass sport vont être élargis

Vers un élargissement du pass sport. C'est ce que la ministre chargée des Sports, Roxana Maracineanu, a indiqué mardi 26 octobre aux sénateurs. Ce dispositif d'aide à la prise de licence en club a bénéficié pour l'instant à 700.000 jeunes.

"Je suis consciente que les modalités sont perfectibles et nous réfléchissons à l'optimiser. Il a vocation à connaitre un élargissement vers plus de structures et à une palette plus large de publics", a-t-elle expliqué en commission, auditionnée par les sénateurs sur le budget 2022.