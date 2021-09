Angers, OM, Montpellier... Les sanctions tombent après une série d'incidents entre supporters

Jeudi 23 septembre, l'indignation a été unanime. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, a dénoncé un "hooliganisme insupportable" et a réclamé une réponse "ferme" des instances sportives. Mais du côté de la LFP, on estime que la commission de discipline, avec son éventail de sanctions restreintes, ne peut pas faire face à ce "problème d'ordre public" et demande "le soutien des autorités dans ce combat".