Ligue 1 : vers une baisse des salaires des joueurs pour sauver les clubs ?

L’avenir du football français va-t-il se jouer dans les prochaines semaines ? Après le fiasco des droits télés et l’affaire Mediapro, les clubs professionnels se retrouvent dans une situation économique très périlleuse, s’ajoutant à la crise économique créée par la crise sanitaire du Covid-19. Ainsi, les dirigeants français envisagent de trancher dans le vif, à savoir réduire les salaires des joueurs, principales dépenses pour les clubs, pesant pour plus de la moitié des coûts.

Ce mardi à 14h, une réunion est prévue entre l’UNFP, le syndicat des joueurs, et les présidents de clubs afin d’évoquer ce sujet sensible. Jean-Marc Mickeler, patron de la DNCG, le gendarme financier du foot, avait ouvert le débat fin décembre en estimant à 800 millions d'euros les pertes des clubs de L1 à la fin de cette saison. "Sans réduction drastique de la masse salariale, il n'y a pas de pérennité du modèle", avait-il lancé au quotidien L'Équipe.

Un constat alarmant partagé par Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, qui fait partie de la délégation de présidents de clubs qui s’apprête à négocier ce mardi avec les représentants de l’UNFP, en compagnie du président de Strasbourg Marc Keller, celui de Lorient Loïc Féry et celui de l’AC Ajaccio Christian Leca. "Si on ne diminue pas les charges, il n’y aura pas de miracle. Il y aura d’un côté les clubs avec des actionnaires puissants qui auront la trésorerie, puis de l’autre, 60% à 70% des clubs qui n’en auront pas la capacité", explique-t-il dans une tribune au Monde.

En conférence de presse le 4 janvier dernier, l’attaquant niçois avait déclaré : "Je pense qu’il faut faire preuve de solidarité sur ce point-là. Après c’est mon point de vue, chacun a le sien. Mais moi ça ne me dérangerait pas." Même chose pour le défenseur breton, interrogé par l’AFP : "S'il faut passer par là pour que le foot français reparte de l'avant, pour ma part, il faudra le faire."

Néanmoins, pour certains, comme l’entraîneur du FC Metz Frédéric Antonetti, l’effort doit venir de plus haut : "Les dirigeants ont failli. À eux de trouver d'autres solutions." Pour lui, une baisse des salaires aurait pour conséquence directe une fuite des meilleurs joueurs : "Si on lui offre plus, le joueur ira ailleurs. Cela va nous affaiblir encore plus." Les débats risquent en tout cas d’être animés lors de cette réunion exceptionnelle ce mardi, qui sera certainement la première d’une longue série.